08/10/2017 21:46
AVM'de panik anları çok sayıda kişi tahliye edildi
Rusya'nın başkenti Moskova'daki Sindika Alışveriş Merkezi'nde çıkan yangından 55 bin metrekarelik alan etkilendi
Yangın nedeniyle alışveriş merkezi ve yakınlarındaki 3 bin kişinin tahliye edildiği vurgulanan açıklamada, alışveriş merkezinin park yerindeki bazı araçların yangın nedeniyle patladığı belirtildi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibinin yanı sıra iki helikopter de sevk edildi. Yetkililer, yangında ölen ya da yaralanan olup olmadığına ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.