08/10/2017 21:39


ABD Türkiye'den vize başvurularını süresiz durdurdu

vize başvurusu

ABD Ankara Büyükelçiliği tarafından alınan karara göre Türkiye'de göçmen olmayan vize hizmetlerini askıya aldı

Açıklamada 'Son zamanlarda yaşanan olaylar ABD hükümetini Türkiye'nin ABD misyonunun tesisleri ve personelinin güvenliğine ilişkin verdiği güvenlik taahhütlerini yeniden değerlendirmek zorunda bırakmıştır' denildi.

'Gelen ziyaretçi sayısını en aza indirmek amacıyla Türkiye'de yer alan ABD diplomatik misyonlarındaki göçmen olmayan vize hizmetleri askıya alınmıştır' ifadesi kullanıldı.

Geçen hafta içinde ABD İstanbul Başkonsolosluğu'nın bir çalışanı, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) olarak isimlendirilen organizasyonla ilişkisi sebep gösterilerek tutuklanmıştı.

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, bu gelişmeden 'büyük bir rahatsızlık duyduklarını' açıklamıştı.ABD Adana Konsolosluğu'nun bir başka çalışanı ise bu yılın başlarında PKK'ya yönelik bir operasyon kapsamında gözaltına alınarak tutuklanmıştı. ABD Dışişleri Bakanlığı ise internet sitesi üzerinden Türkiye'ye yönelik yeni bir seyahat uyarısı yayımlamıştı.

Uyarıda, "ABD vatandaşlarına bu dönemde Türkiye'ye seyahat etmeyi dikkatlice değerlendirmelerini ve Türkiye'nin güneydoğusuna gitmekten kaçınmalarını önermekteyiz" denildi. Aynı zamanda uyarıda, Türkiye'de tutuklanan veya gözaltına alınan ABD vatandaşlarına konsolosluk yetkililerinin erişiminin kısıtlı olduğu da vurgulanmıştı.

Kaynak: BBC Türkçe


Avrupa Ampute Futbol
Türkiye Ampute Milli Takım'dan büyük başarı
Finlandiya türkiye maçı
Lucescu istifa mı edecek Finlandiya maçı öncesi açıklama yaptı
moskova avm
AVM'de panik anları çok sayıda kişi tahliye edildi
DBP il binası
Polis DBP il binasında arama yaptı
vize başvurusu
ABD Türkiye'den vize başvurularını süresiz durdurdu
İlgili Haberler
moskova avm

AVM'de panik anları çok sayıda kişi tahliye edildi

Londra

Londra’da araç yayalara daldı çok sayıda yaralı var

ışid

IŞİD örgütü kadınlarla beraber savaşmak istiyor

rusyada tren ve otobus carpisti

Rusya’da tren ve otobüs çarpıştı, çok sayıda ölü var

Son Dakika Haberleri
Avrupa Ampute Futbol

Türkiye Ampute Milli Takım'dan büyük başarı

Finlandiya türkiye maçı

Lucescu istifa mı edecek Finlandiya maçı öncesi açıklama yaptı

DBP il binası

Polis DBP il binasında arama yaptı

Michael Schumacher

Michael Schumacher’in sağlık durumuyla ilgili üzen gelişme

 Yazarlarımız
turker erturk

Allah'ın yöntemini öğrenmişler

Gülen Cemaatinin attığı kumpaslar ve yaptığı operasyonlar arkasını dolduracak verilerin toplanması açısından iki kategoriye ayrılıyor. Birinci kategoride hedef kişi ve kurum uzun dönemde gözetim altına ...

Devam