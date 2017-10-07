07/10/2017 17:53


Londra’da araç yayalara daldı çok sayıda yaralı var

Londra

İngiltere’nşn başkenti Londra’da Natural History Museum önündeki yayaların üzerine araba daldı çok sayıda yaralı var

Avrupa-Batı Londra'da bir araç kalabalığın arasına daldı! Londra'Non turistik semti olan Kensington bölgesindeki tarih Müzesi önünde arabalar çarpıştı.Londra Doğa Tarihi Müzesi yakınlarında bir araç kalabalığın arasına daldı! Çok sayıda yaralı var. İngiltere saatiyle 14.20'de gerçekleşti. Polis bir kişinin olay yerinde gözaltına alındığını duyurdu.henüz ölen yok.


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