06/10/2017 18:23


Rusya’da tren ve otobüs çarpıştı, çok sayıda ölü var

rusyada tren ve otobus carpisti

Rusya’da bir tren ve otobüsün çarpışması sonucu en az 19 kişi hayatını kaybetti

Avrupa\Londra - Rusya'nın başkenti Moskova'nın 190 kilometre doğusundaki Vladimir kentinde tren ve otobüsün çarpışması sonucunda en az 19 kişi öldü.Rusya’da bir tren ve otobüsün çarpışması sonucu en az 19 kişi hayatını kaybetti.Rusya’nın başkenti Moskova’nın doğusundaki Vladimir bölgesinde bir tren ve otobüsün çarpışması sonucu en az 19 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.St. Petersburg’dan Nijni Novgorod’a gideceği belirtilen trendeki yolculardan ölen olmadığı, ölen 19 kişinin otobüste bulunan Özbek vatandaşları olduğu belirtildi.Olayla ilgili soruşturma açıldığı, kazada yaralanan yolcuların ise hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

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