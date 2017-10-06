06/10/2017 12:50


Bu fotoğraftakilerin kim olduğunu duyunca çok şaşıracaksınız

genç kız

Amsterdamlı Noa Jansma isimli genç kız sokakta yaşadığı taciz olaylarının ardından şaşırtan bir eylemde bulundu. Genç kız kendisini taciz eden kişilerle selfie çekimi yapıyor

Amsterdam yerel gazetesi Het Parool´a verdiği bir röportajda Jansma “Sokakta biri bana ‘seninle olmak istiyorum’ diye bağırdığında bunu iltifat olarak alamıyorum” dedi.

Başta uzun bir süre bu paylaşımlara nasıl başlayacağını düşünen Eindhoven Tasarım Akademisi öğrencisi Jansma, bu paylaşımlara nasıl başladığını şöyle anlatıyor:

“Önce epey düşündüm. İlk adımı atmaya cesaret edemiyordum. Fakat sonra bana hiştleyen bir adama, ‘Selfie çekilebilir miyiz?’ diye sorduğumda çok coşkulu bir ‘evet’le karşılaştım. Sonra da paylaşımların devamı geldi” 


show tv yayin akisi
6 Ekim 2017 SHOW TV yayın akışı
star tv yayin akisi
6 Ekim 2017 STAR TV yayın akışı
atv yayin akisi
6 Ekim 2017 ATV yayın akışı
trt 1 yayin akisi
6 Ekim 2017 TRT 1 yayın akışı
necdet siaslı
Yöresel tatları yaşatabilmek
İlgili Haberler
Nobel Barış Ödülü

Nobel Barış Ödülünün sahibi belli oldu

S-400

Suudi Arabistan Rusya’dan S-400 füze sistemi satın alacak

donald trump

Barack Obama döneminde imzalanan anlaşmayı bozacak

pakistan intihar saldırısı

Pakistan'da türbeye saldırı 12 ölü

Son Dakika Haberleri
show tv yayin akisi

6 Ekim 2017 SHOW TV yayın akışı

star tv yayin akisi

6 Ekim 2017 STAR TV yayın akışı

atv yayin akisi

6 Ekim 2017 ATV yayın akışı

trt 1 yayin akisi

6 Ekim 2017 TRT 1 yayın akışı

 Yazarlarımız
necdet siaslı

Yöresel tatları yaşatabilmek

Bodrum’un tanıtılmaya ve tadılmaya özgü mutfağını çoklarımız bilmez. Genelde düğünlerde yenen yemekler “Bodrum’a özgü yemekler” olarak bilinir. Bunun dışında Bodrum mutfağının çeşitliliği ve zenginliğini de ...

Devam