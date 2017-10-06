Bu fotoğraftakilerin kim olduğunu duyunca çok şaşıracaksınız

Amsterdamlı Noa Jansma isimli genç kız sokakta yaşadığı taciz olaylarının ardından şaşırtan bir eylemde bulundu. Genç kız kendisini taciz eden kişilerle selfie çekimi yapıyor

Amsterdam yerel gazetesi Het Parool´a verdiği bir röportajda Jansma “Sokakta biri bana ‘seninle olmak istiyorum’ diye bağırdığında bunu iltifat olarak alamıyorum” dedi.

Başta uzun bir süre bu paylaşımlara nasıl başlayacağını düşünen Eindhoven Tasarım Akademisi öğrencisi Jansma, bu paylaşımlara nasıl başladığını şöyle anlatıyor:

“Önce epey düşündüm. İlk adımı atmaya cesaret edemiyordum. Fakat sonra bana hiştleyen bir adama, ‘Selfie çekilebilir miyiz?’ diye sorduğumda çok coşkulu bir ‘evet’le karşılaştım. Sonra da paylaşımların devamı geldi”