Suudi Arabistan Rusya’dan S-400 füze sistemi satın alacak

Suudi Arabistan Kralı Salman’ın Rusya ziyaretinde önemli gelişmeler yaşandı

Suudi Arabistan Askeri Sektörler Şirketi (SAMI) gelen açıklamaya göre görüşmede ülkeler kendi askeri sanayilerini geliştirmek için bir mutabakat anlaşması imzaladı. Yapılan açıklamada Rusya devletine ait ihracat şirketi Rosoboronexport Arabistan’a S-400, TOS-1A, AGS-30 ve Kalashnikov AK-103 tedarik edecek. Anlaşmaya göre sistem teknolojiyi transfer etme, silahlanma sistemlerinin imalatı sürdürülmesi ve yerelleştirme Rusya’nın verdiği teminat ile sağlanacak.