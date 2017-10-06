06/10/2017 07:08


Barack Obama döneminde imzalanan anlaşmayı bozacak

donald trump

Amerikan Washington Post gazetesi ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran'la yapılan nükleer anlaşmayı çıkarlarına uygun olmadığı gerekçesiyle bozacağını iddia etti

Haberde Trump'ın yapacağı bir konuşmada, "İran'la nükleer anlaşmayı sona erdirdiğini" duyurabileceği de öne sürüldü. 15 Ekim'de İran'ın nükleer anlaşma kurallarına uyup uymadığı konusunda Kongreyi bilgilendirmek zorunda olan Trump yönetiminin, bu tarih dolmadan anlaşmayı kullanım dışı bırakmak ve yerine daha kapsamlı bir strateji koymak istediği belirtildi.

Öte yandan Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, günlük basın bilgilendirmesinde konuya yönelik bir soruya yanıt verirken, anlaşmanın akıbetine ilişkin net ifadeler kullanmaktan kaçındı.

Sanders, "Başkan bu konuyla ilgili kararını verdi ve doğru zamanı gelince bunu açıklayacak. Başkanın gündeminde, İran'la ilgili olarak daha kapsamlı bir strateji oluşturmak var. Bu konuda beraber çalıştıkları iyi bir ekip var." diye konuştu.

İran ile P5+1 ülkeleri (ABD, İngiltere, Çin, Fransa, Rusya ve Almanya) tarafından 2015'te imzalanan nükleer anlaşma, seçim kampanyası döneminden beri Trump'ın en çok itiraz ettiği konulardan biri olarak dikkati çekiyor. Göreve geldikten sonra da birçok konuşmasında İran'la nükleer anlaşmayı "ABD tarihinde yapılmış en kötü anlaşmalardan biri" olarak niteleyen Trump, Tahran konusunda sert adımlar atacağı mesajını veriyordu.


Atatürk büstü
Atatürk büstüne molotof atan saldırgan bakın sonra ne yaptı
Tarsus Sebze Hali
Sebze hali cayır cayır yandı 18 depo küle döndü
Esra Erol
Tanınan damat adayı için Esra Erol'dan flaş çağrı
tolga ciğerci
Tolga Ciğerci dev derbide forma giyecek mi
deprem haberleri
Marmara gece yarısı sallandı
İlgili Haberler
S-400

Suudi Arabistan Rusya’dan S-400 füze sistemi satın alacak

pakistan intihar saldırısı

Pakistan'da türbeye saldırı 12 ölü

bağdadi

ABD Bağdadi'ye ait ses kayıtlarının gerçekliğini kanıtladı

Kral Selman

Bir ilk yaşandı Suudi Arabistan Kralı Rusya'yı ziyaret etti

Son Dakika Haberleri
Atatürk büstü

Atatürk büstüne molotof atan saldırgan bakın sonra ne yaptı

Tarsus Sebze Hali

Sebze hali cayır cayır yandı 18 depo küle döndü

Esra Erol

Tanınan damat adayı için Esra Erol'dan flaş çağrı

tolga ciğerci

Tolga Ciğerci dev derbide forma giyecek mi

 Yazarlarımız
necdet siaslı

Yarın çok geç olacak

Gerek Suriye’de, gerekse Kuzey Irak’taki gelişmeler, bir anlamda Türkiye’yi köşeye sıkıştırma operasyonları olarak da değerlendirilmelidir. Her iki taraftaki gelişmelere baktığımızda ortaya çıkan tablo şöyle: Amerika’nın desteğindeki PKK/ ...

Devam