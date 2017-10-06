Pakistan'da türbeye saldırı 12 ölü

Pakistan'ın güneybatısındaki Belucistan eyaletinde bir türbede patlama meydana geldi. Patlama sonucunda 12 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi

Cal Magsi bölgesindeki Fatihpur Türbesi'nde çok sayıda kişinin bulunduğu sırada düzenlenen intihar saldırısında biri polis 12 kişinin öldüğü, çok sayıda kişinin yaralandığı belirtildi.Yetkililer, saldırganın türbeye girmeye çalıştığını ancak güvenlik güçlerince kapıda durdurulduğunu ve patlamının bu sırada meydana geldiğini bildirdi.Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi, yaralılar hastanelere kaldırıldı.