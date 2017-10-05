05/10/2017 12:51


Bir ilk yaşandı Suudi Arabistan Kralı Rusya'yı ziyaret etti

Kral Selman

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz el Suud, Rusya'ya ilk resmi ziyaretini gerçekleştirdi

Bugün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşecek olan Kral Selman'ın ziyaretinde bir dizi ticaret anlaşmasının imzalanması bekleniyor.Rusya Enerji Bakanı Aleksander Novak, ziyaret sırasında imzalanacak anlaşmaların toplam değerinin 3 milyar doları bulacağını açıkladı.Novak, iki ülke arasındaki yatırımların artması için, aradaki bürokrasinin azaltılmasının yollarının da aranacağını söyledi.

1 milyar dolarlık yatırım fonu

Putin ve Kral Selman'ın, enerji projelerini desteklemek üzere yaklaşık 1 milyar dolarlık yatırım fonu kurmaları da bekleniyor.Kral Selman'ın ziyareti, gelecek ay Avusturya'nın başkenti Viyana'da yapılacak olan Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) zirvesinin öncesine denk geliyor.Rusya ve Suudi Arabistan, OPEC'in en güçlü üyelerinden. OPEC ülkeleri geçen Aralık ayında düşen petrol fiyatları nedeniyle petrol üretimini kısma kararı almıştı.Ziyaretin diğer öne çıkan konularının Suriye ve Yemen'deki son gelişmeler olması bekleniyor. Suudi Arabistan'ın hava saldırılarıyla isyancı gruplara müdahalede bulunduğu Yemen, ülkede donanma üsleri bulunan Rusya için stratejik bir ülke.Suudi Arabistan Kralı Selman'ın ziyareti 4 gün sürecek. Kral Selman'a 100 kadar Suudi iş adamı da eşlik ediyor.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'ı 2007'de ziyaret etmişti.

 

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