05/10/2017 08:05


Rusya'dan flaş iddia ABD IŞİD'e istihbarat mı sağlıyor

İgor Konaşenkov

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov Suriye ordusuna saldıran IŞİD’in Amerikalılardan istihbarat aldığına dair iddialarda bulundu

Saldırı sırasında teröristlerin, hükümet güçlerinin gizli yerlerini net olarak bildiklerini ve bu yerleri teğet geçtiklerini belirten Konaşenkov, “Teröristler bu bilgileri sadece hava istihbaratı sayesinde sağlayabilirlerdi. Bu bilgiler sabotaj için onlara büyük bir özenle aktarıldı” dedi.

“ABD’NİN VERDİĞİ DESTEK TERÖRİSTLERİN YOK EDİLMESİNİN ÖNÜNDEKİ EN BÜYÜK ENGEL”

Sputnik’in haberine göre; Bölgedeki saldırıların arasında tek bir bağlantı olduğunu dile getiren Konaşenkov, “Bu saldırıların tümü, Suriye-Ürdün sınırındaki, ABD birliklerinin konuşlandığı el Tanf'tan geliyor” ifadelerini kullandı.

Konaşenkov, Suriye'de IŞİD ile mücadelede en büyük engelin, terör örgütünün askeri kapasitesiyle ilgili olmadığını belirterek, “ABD'nin Suriye'de terörist gruplara verdiği destek, ülkedeki teröristlerin yok edilmesinin önündeki en büyük engel” değerlendirmesinde bulundu.


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