ABD Dışişleri Bakanından istifa açıklaması

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın ABD Başkanı Trump ile yaşadığı anlaşmazlıklar nedeniyle görevinden istifa edeceği iddia edildi

Dışişleri Bakanının programında olmamasına rağmen apar topar bir basın toplantısına hazırlandığının duyurulması istifa beklentilerini arttırdı. Ancak Tillerson metinden okuduğu açıklamasında ‘Trump git diyene kadar buradayım’ mesajı verdi.

Tillerson’ın açıklamasının satır aralarında yerine Dışişleri Bakanı olacağı yönünde spekülasyonlar olan ABD’nin BM Daimi Temsilcisi Niki Haley ve ‘dış politikayı asıl o yönetiyor’ denen Savunma Bakanı Mattis’e övgüler vardı.

'BİZ BİR EKİBİZ'

Tillerson’ın ‘biz bir ekibiz’ temalı açıklamasının satır başları şöyle:

- Kuzey Kore’ye yönelik baskı kampanyamız etrafında - Çin’in de görülmedik ekonomik etki uygulamasıyla birlikte - uluslararası dayanışma yarattık. Riyad Zirvesi’nde Başkan Trump terörizmin sonlandırılması için Müslüman nüfus ağırlıklı ülkeleri toparladı. NATO üyesi ülkeler artık ortak güvenliğe daha çok katkı yapıyor. IŞİD’in Suriye ve Irak’taki sahte halifeliği Başkan tarafından ortaya konan yeni agresif stratejimiz sayesinde tamamen sona ermek üzere.

- Tüm bunları bir ekip olarak başardık. Maliye Bakanımız Mnuchin Kuzey Kore’ye ekonomik yaptırımları hazırladı. Büyükelçimiz Haley Kuzey Kore’ye yönelik bugüne kadarki en sert BM yaptırımlarına öncelik ederek büyük başarı sağladı. Savunma Bakanımız General Mattis ve ben her gün iletişim halineyiz; askeri ve diplomatik çabalarımız arasında en yüksek seviyede koordinasyon olması gerektiği konusunda hemfikiriz. Savunma Bakanı olarak diplomasiye bu kadar sahip çıkan daha güçlü bir ortağınız olamaz. Umarım Mattis de benim gibi Dışişleri’nde ihtiyacı olan ortağa sahip olduğunu hissediyordur.

Pence’in ikna çabası doğru değil

- Başkan Yardımcısı Pence beni bakanlık görevinde kalmaya ikna etmeye çalışmadı çünkü görevi bırakmayı hiç düşünmedim. Başkan Yardımcımızın dostluğuna ve tavsiyelerine değer veriyorum, Başkan Trump’un dış ve iç politikadaki hedeflerine yönelik ajandayı önemli mesajlarla yönetmesini takdir ediyorum.

- Hiçbir zaman görevimden ayrılmayı düşünmedim. Başkan Trump benim burada faydalı olduğumu düşündüğü sürece buradayım.

- Başkan Trump’ı bu görevi üstlenmeden tanımıyordum ancak bu süreçte kendisiyle ilgili şunu öğrendim. Bu ülkeyi çok seviyor, Amerika’yı ve Amerikan halkını her şeyin önüne koyuyor. Hesap verebilirlik Başkanla benim paylaştığımız temel değerlerden birisi.

- Washington’da yeni olabilirim ancak şunu öğrendim; bazıları Başkan Trump’ın gündeminin altını oymak için diğerlerini yıpratmak suretiyle kendi gündemlerini empoze etmeye çalışıyor. Ben bu şekilde çalışmadım ve çalışmayacağım. Sabah kalktığımda aklıma ilk gelen şey vatandaşlarımızın ülkemizdeki ve dünyadaki güvenliği. Bundan daha büyük bir sorumluluk olamaz. ABD’nin güvenliğini sağlamak Amerikan dış politikasının birinci hedefi olmalı. Başkan Trump’ın hükümeti tek bir hedefle tek bir ekip olarak yoluna devam edecek ve Amerika’yı yeniden büyük yapmak için iyi şeyler yapmayı sürdürecek.

- (Trump’a moron dediği iddiası için) Ben bu tür sığlıklara yanıt vermem. Washington’da anlamadığım tam da bu. Benim geldiğim yerde bu tür sığlıklarla uğraşmayız. Bu yönetimi bölmek isteyenlere izin vermeyeceğiz.