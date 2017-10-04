Putin 'Türkiye ambargo uygularsa fiyatlar artar'

Rusya Devlet Başkanı Putin, Moskova'da düzenlenen Rus Enerji Haftası'nda Türkiye ile ilgili önemli bir açıklamada bulundu

Putin, Türkiye'den IKBY'den petrol akışının kesilebileceğine ilişkin yapılan uyarıların uygulanması halinde bunun Erbil'i ne derece etkileyeceği şeklindeki soru üzerine ise şunları söyledi: Petrol akışının kesilmesi küresel enerji piyasalarına da yansır, petrol fiyatları artar. Fakat benim düşünceme göre bu kimsenin çıkarlarına uygun değil. Yapılan çağrıların durumu alevlendirmemesi gerekiyor.

IKBY'de düzenlenen referandumun ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptırımların devreye girebileceğini uyarısında bulunmuştu. Erdoğan, Irak Kürdistanı'ndan gelen petrol akışının da kesilebileceğini ifade edip "Bir vanayı kapadığımız anda iş bitti. Bütün geliri meliri hepsi ortadan kalkıyor. TIR'lar Kuzey Irak'a çalışmadığı anda bunlar yiyecek, giyecek bulamayacaklar. Öyle bir duruma gelecekler. Niye? Mecburuz, yaptırım" demişti.

Kuzey Kore'yi vurabiliriz

Putin, son dönemde ABD ile Kuzey Kore arasındaki gerilime vurgu yaparak Kuzey Kore'yi vurmanın mümkün olduğunu belirtirken, "Ancak bu adımın istenilen sonucu vereceği meçhul" dedi. Putin, Kore yarımadasında kullanılan savaş söyleminin tehlikeli olduğunu vurguladı.