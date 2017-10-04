Iraklı Türkmenlerin Ankarada Referandum Toplantısı

Irak Türkmeneli Dernekler Federasyonu 1 Ekim 2017 tarihinde Ankarada “REFERANDUM SONRASI TÜRKMENELİ VE YAPILMASI GEREKENLER” başlıklı bir toplantı düzenlemiştir

Irak Türkmeneli Dernekler Federasyonu 1 Ekim 2017 tarihinde Ankara Mithat Paşa caddesindeki binada “REFERANDUM SONRASI TÜRKMENELİ VE YAPILMASI GEREKENLER” başlıklı bir toplantı düzenlemiştir. Toplantıya Türkmen şahsiyetler, akademisyenler ve Türkmen gençlerden oluşan yetmişin üstünde katılımcı iştirak etmiştir. Dört saat süren çalışma sırasında konu hakkında aşağıdaki başlıklarda gündeme gelen hususlar ile sorunlar; kısa, orta ve uzun vadeli çözüm önerileri tespit edilmiştir:

- Kuzey Irak Federe Bölgesinin genişleme ve Türkmen bölgelerini kendilerine ilhak etme yönündeki çabaları ve özellikle 25 Eylül tarihinde bu hususta referandum düzenlemeleri ve nihayet Kürt Federe Bölgesinin süresi dolmuş başkanı Mesut Barzani’nin 2 Ekim tarihinde Kerkük’e gelmesi, Kekük’ü idari yönden Kürt bölgesine bağlamak yönündeki uğraşıları ve Kerkük’te bir emr-i vaki yaratmak istemesi Türkmen kamuoyunun endişelerini arttırmıştır.

Türkiye Cumhuriyetinin bu gibi çabaları suya düşürme yönünde atacağı adımlar Türkmenleri ve tüm Irak Halkını memnun edecektir.

- Kerkük şehri ve Irak Türkmenleri bölgesinin birçoğu şu anda işgal altındadır. Türkmenleri n can ve mal güvenliğinin sağlanma yollarının aranması elzemdir.

- Işid’in bölgeyi işgal etmesiyle Türkmen şehri Telafer’deki insanlarımız zorunlu göçe maruz kalmışlardır. İster Irak içinde değişik bölgelere, ister Türkiye’nin değişik vilayetlerine göç etmeye maruz kalan Telaferlilerin Işid’den kurtarılan bölgelerine geri dönmeleri, bunların can güvenliği ve bölgenin yeniden imar edilmesinin yollarının aranması gerekir.

- Irak gibi güce dayalı bir bölgede yaşayan Türkmen halkının silahlı güce sahip olması hayati bir konudur. Türkmenler silahlı güce sahip olmadığı sürece hiçbir şey yapamazlar. Tuzhurmatu ve Amirli’nin durumu bunun bariz birer örneğidir. Şu anda Türkmenlerin tüm teşkilatları böyle bir silahlı birliğe sahip değildir. Bu konu hakkında bir an önce gereken adımların atılması büyük önem arz eder. Bu gerçeklerin ışığında ister Türkiye’de isterse Irak’ta yaşayan gençlerimize eğitim ve silah temin edilmeli bunu takiben eğitimli gençler Türkmen bölgelerini koruma yolunda hazır duruma getirilmelidir.

- Türkiye, Irak Türkmenlerinin her yönden yanında olmalıdır, Türkmenlerin Türkiye’den başka hamileri yoktur. Türkmenler Türkiye’den ekonomik, siyasi ve eğitimsel destek istemelidirler. Aynı zamanda da Türkmenler önce kendilerine güvenmeli ve ayaklarının üzerinde durabilmeleri için her vesileye teşebbüs etmelidirler.

- Kerkük ve diğer Türkmen bölgelerine Kürtlerin eline geçmeyecek şekilde bir formül bulunmalı, Kerkük’ün özel bir statüye kavuşması sağlanmalıdır.

- Türkmenler şu anda (referandum sonrası) eşsiz bir fırsat elde etmişlerdir. Bu konuda gençler en büyük katkıyı verebilir. Gençlerin tüm Türkmen kuruluşlarına katılmasının yolu açılmalıdır, haklı olduğumuz davada sosyal medya kanallarının kullanılması gerekmektedir.

- Habur sınır kapısının yerine Ovaköy sınınr kapısının açılması Türkmenler için büyük önem taşıyacaktır. Bu kapı yoluyla hem Kürt tehdidinin azalması, hem de başta Türkmen şehri Telafer olmak üzere Irak’ın kuzeyindeki Türkmen bölgeleri ekonomik, siyasi ve askeri yönlerden güçlenmesi sağlanacaktır.

- Uzun vadede Türkmen gençlerinin Hukuk ve Siyasal bilgiler fakültelerine yönlendirilmesi elzemdir.

- Türkmen stratejilerden biri de Arap ve Kürt güç odaklarıyla sürekli diyalog içinde olunması ve bir tarafı körü körüne tutulmamasıdır.

- İster Türkiye’de ister yabancı ülkelerde güçlü bir Türkmen lobisinin olması ve dünyanın her tarafında faaliyet gösteren Türkmen kuruluşlarıyla işbirliği ve koordinasyon kurulması için ITC ya da Yüksek Koordinasyon Kurulu tarafından ve süreklilik arz eden bir kuruluşun olması elzemdir (Kürt lobisi Türkiye’de bizden iyi çalışmaktadır). Bu kuruluş Türkiye’de ve yabancı ülkelerde yabancı misyonlarla, kuruluşlar, STK’larla ve partilerle temas kurup Türkmen davasını anlatmaya çalışılmalıdır.

- Telafer, Tuzhurmatu ve diğer Türkmen bölgelerinden göç eden Türkmenleri yerlerine dönmeleri için çalışmaların acilen yapılması gerekir.

- 2003’den sonra Türkmen kuruluşlarımızın ve siyasetçilerimizin çabaları sonucunda Irak Bakanlar Kurulundan ve Parlamentosundan bir takım kararlar çıkmıştır. Bu kararların en önemli olanları şunlardır:

- Parlamentonun 21 Temmuz 2012 tarihli kararı; Parlamento Türkmenlerin Irak’ta üçüncü asli unsur olduklarını, değişik dönemlerde birçok zulme uğradıklarını ve dolayısıyla tüm anayasal ve yasal haklardan yararlanmaları gerektiğini ve bir Türkmen yüksek kurulunun oluşturulmasını kararlaştırmıştır.

- Bakanlar kurulunun Telafer ve Tuzhurmatu ilçelerini vilayete döndürmek için verilen 21 Ocak 2014 tarihli kararı.

Bu kararların gündeme getirip bu hususta parlamentodan birer yasa çıkarılması yönünde çalışmaların başlatılması gerekir.

- Irak anayasanın 140. Maddesi, Kerkük ve sair Türkmen bölgelerini tartışmalı bölgeler olarak vasıflandırmış ve üç aşamalı şekilde bu bölgelerin Kürt Federe Bölgesine ilhak edilmesi için referanduma gidilmesini ön görmüştür. Bu madde 31 Aralık 2007 tarihinden itibaren hükmünü kaybetmesine ve uygulanması mümkün olmayacağına rağmen, Kürt partileri zaman zaman bu maddeyi dile getirip Irak hükümetiyle bir pazarlık aracı olarak kullanmaktadır. Bu maddenin artık uygulanamayacağına dair çalışmaların yürütülmesi ve Türk ve uluslararası anayasa hukukçu ve uzmanlardan bu doğrultuda görüş alınmasının temin edilmesi hususunda çaba harcanmalıdır.

- Toplantının sonunda yukarıda geçen hususlar hakkında çalışmalar yürütmek üzere federasyon tarafından aşağıda gelen komisyonların kurulması, komisyonda faaliyet gösterecek üyelerin belirlenmesi ve bu komisyonların faaliyetlerinin izlenmesi benimsenmiş ve önerilmiştir:

1 – Göçmen ve Sosyal işler Komisyonu.

2 – Basın Yayın Komisyonu.

3 – Gençlik ve Eğitim Komisyonu.

4 – Ekonomik ve Siyasi Faaliyetler Komisyonu.

5 – Kamu Diplomasisi ve Uluslar Arası Çalışmalar Komisyonu.

6 – Koordinasyon ve İrtibat Komisyonu.

7 – Sağlık Çalışmaları Komisyonu.