Katalonya Başkanı 'Kısa süre içinde bağımsızlık ilan edeceğiz'

İspanya'daki Katalonya Özerk Yönetimi Başkanı Carles Puigdemont Pazar günü yapılan referandumun ardından bağımsızlığa dair önemli açıklamalarda bulundu

Pazar günkü bağımsızlık referandumunun ardından ilk söyleşisini BBC'ye veren Puigdemont, özerk hükümetinin bağımsızlık için "bu haftanın sonu veya önümüzdeki haftanın başında" harekete geçeceğini söyledi.Carles Puigdemont, İspanya'daki merkezi hükümetin duruma müdahale ederek Katalan hükümetinin kontrolünü ele geçirmesi durumunda ne yapacakları sorusuna ise "Bu her şeyi değiştiren bir hata olur" yanıtını verdi.

İspanya Kralı 6. Felipe ise Salı akşamı gerçekleştirdiği konuşmada Katalonya'da düzenlenen bağımsızlık referandumunun örgütleyicilerini kınadı ve bu kişilerin yasayı çiğnediğini söyledi. Televizyondan halka seslenen Kral Felipe, İspanya'daki durumun "son derece ciddi" olduğunu belirtirken birlik çağrısında bulundu ve ekledi:

"Referandumu örgütleyen Katalan liderler devletin gücüne saygı göstermiyor. Hukukun üstünlüğüne ve demokrasinin ilkelerine zarar verdiler.

"İspanya bu zor zamanların üstesinden gelecek."

Kral Felipe, Katalan toplumunun bölünmüş olduğunu söyledi ve yaşananların hem zengin otonom bölge Katalonya'nın hem de İspanya'nın tümünün ekonomisine zarar verebileceği uyarısında bulundu.