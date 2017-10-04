04/10/2017 07:45


Katalonya Başkanı 'Kısa süre içinde bağımsızlık ilan edeceğiz'

Puigdemont

İspanya'daki Katalonya Özerk Yönetimi Başkanı Carles Puigdemont Pazar günü yapılan referandumun ardından bağımsızlığa dair önemli açıklamalarda bulundu

Pazar günkü bağımsızlık referandumunun ardından ilk söyleşisini BBC'ye veren Puigdemont, özerk hükümetinin bağımsızlık için "bu haftanın sonu veya önümüzdeki haftanın başında" harekete geçeceğini söyledi.Carles Puigdemont, İspanya'daki merkezi hükümetin duruma müdahale ederek Katalan hükümetinin kontrolünü ele geçirmesi durumunda ne yapacakları sorusuna ise "Bu her şeyi değiştiren bir hata olur" yanıtını verdi.

İspanya Kralı 6. Felipe ise Salı akşamı gerçekleştirdiği konuşmada Katalonya'da düzenlenen bağımsızlık referandumunun örgütleyicilerini kınadı ve bu kişilerin yasayı çiğnediğini söyledi. Televizyondan halka seslenen Kral Felipe, İspanya'daki durumun "son derece ciddi" olduğunu belirtirken birlik çağrısında bulundu ve ekledi:

"Referandumu örgütleyen Katalan liderler devletin gücüne saygı göstermiyor. Hukukun üstünlüğüne ve demokrasinin ilkelerine zarar verdiler.

"İspanya bu zor zamanların üstesinden gelecek."

Kral Felipe, Katalan toplumunun bölünmüş olduğunu söyledi ve yaşananların hem zengin otonom bölge Katalonya'nın hem de İspanya'nın tümünün ekonomisine zarar verebileceği uyarısında bulundu.

 

Nokia 8
Nokia 8'in özellikleri nedir Türkiye'de kaç liradan satılacak
Yahoo
Yahoo'da 3 milyar kullanıcının hesabı çalındı
Türkiye İzlanda
Türkiye İzlanda maçı canlı yayın bilgileri
A Milli Futbol Takımı
Millilerde İzlanda maçı hazırlığı sürüyor
aykut kocaman
Fenerbahçeli teknik direktör Aykut Kocaman'a PFDK şoku
İlgili Haberler
donald trump

Trump'ın Las Vegas saldırganı hakkında yaptığı açıklama tepki topladı

Celal Talabani

Celal Talabani'nin ölümünün ardından 7 günlük ulusal yas

tubitak

TUBITAK Hedef Turkiye Destination Turkey Londra Fuarında

huseyin ozgurgun

Özgürgün KKTC’ye başkanlık sistemini önerdi

Son Dakika Haberleri
Nokia 8

Nokia 8'in özellikleri nedir Türkiye'de kaç liradan satılacak

Yahoo

Yahoo'da 3 milyar kullanıcının hesabı çalındı

Türkiye İzlanda

Türkiye İzlanda maçı canlı yayın bilgileri

A Milli Futbol Takımı

Millilerde İzlanda maçı hazırlığı sürüyor

 Yazarlarımız
turker erturk

Liderlerin Lideri

Geçen gün, bir arkadaşım tarafından elektronik posta aracılığı ile gönderilen bir videoyu izledim. Videoda; ilkokul seviyesinde bir sınıfı öğretmenleri “Selamünaleyküm” diye selamlıyor ve öğrenciler hep ...

Devam