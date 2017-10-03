Trump'ın Las Vegas saldırganı hakkında yaptığı açıklama tepki topladı

Geçtiğimiz akşam Laz Vegas'ta düzenlenen saldırıda en az 59 kişini ölümüne neden olan saldırgan hakkında ABD Başkanı Trump, 'O hasta ve deli bir adam. Sanıyorum çok sorunu vardı. Onunla ilgili detaylara çok ciddi bakıyoruz. Ancak çok çok hasta bir kişiyle uğraştığımızı biliyorum.' açıklamasında bulundu

Trump'ın, saldırgan için "çok hasta ve deli" şeklindeki sözleri özellikle sosyal medyada tepki ve tartışmalara neden oldu.

Rice Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Craig Considine, Twitter'daki paylaşımında, Trump'ın San Bernardino saldırısından sonra 'İslam bizden nefret ediyor" dediğini, ancak beyaz bir Amerikalı daha büyük bir saldırı yapınca 'çok hasta ve deli' nitelendirmesinde bulunduğunu hatırlattı.

Amerikan NBC kanalının siyaset editörü Mark Murray de Trump'ın 2015 yılında Kaliforniya'nın San Bernardino kentinde meydana gelen saldırıdan sonraki tepkisiyle Las Vegas saldırısından sonraki tepkisinin çok farklı olduğunu kaydetti.

Murray, zanlılardan birinin DEAŞ bağlantılı olduğu bildirilen San Bernardino saldırısının ardından Trump'ın, "Pekala, radikal İslami teröristlerle savaş halinde olduğumuzu Obama söylemeyi reddediyor olabilir, zaten söyleyemez de." şeklindeki Twitter paylaşımını gündeme getirdi.

Trump, San Bernardino saldırısından sonra Amerikan Fox TV'de katıldığı bir programda "İslam bizden nefret ediyor" demiş, söz konusu saldırının ardından "Müslümanların ABD'ye girişi tamamen yasaklanmalı" açıklamasını yapmıştı.

ABD'nin Las Vegas kentinde pazar gecesi Stephen Paddock adlı Amerikan vatandaşı, bir konser alanındaki katılımcıların üzerine yolun karşısındaki otelden silahlı saldırı düzenlenmiş, saldırıda en az 59 kişi hayatını kaybetmiş, 525 kişi yaralanmıştı. Federal Soruşturma Bürosu (FBI), saldırganın herhangi bir uluslararası terör örgütüyle bağlantısının olmadığını açıklamıştı. Trump, çarşamba günü kente gideceğini belirtmiş ve ülkedeki bayrakların yarıya indirilmesi talimatını vermişti.