03/10/2017 22:34


Celal Talabani'nin ölümünün ardından 7 günlük ulusal yas

Celal Talabani

Irak eski cumhurbaşkanı ve Irak Kürdistan Yurtseverler Birliği partisinin Başkanı Celal Talabani'nin vefatının ardından IKBY'de ulusal yas ilan edildi

Talabani, Irak tarihinde Arap kökenli olmayan ilk cumhurbaşkanı olarak tarihe geçmişti. Talabani, 2005-2014 yılları arasında Irak Cumhurbaşkanlığı görevini yürüttü. Irak'ta iki dönem cumhurbaşkanlığı görevini yürüten Talabani, 17 Aralık 2012'de başkent Bağdat'ta beyin kanaması geçirmiş, bir gün sonra ambulans uçakla Almanya'nın başkenti Berlin'e sevk edilmişti. Talabani 579 günlük tedavinin ardından 20 Temmuz 2014'te Süleymaniye'ye geri dönmüştü. 

IKBY'DE 7 GÜNLÜK YAS 

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesut Barzani, eski Irak Cumhurbaşkanı ve Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) Genel Sekreteri Celal Talabani'nin hayatını kaybetmesi nedeniyle 7 günlük yas ilan etti.

Barzani, Talabani'nin ölümü nedeniyle yayımladığı taziye mesajında, "Celal Talabani gibi bir liderin aramızdan gitmesi halkımız için büyük bir kayıptır ve yeri de kolay bir şekilde doldurulamayacaktır." ifadelerini kullandı. 

Ailesi ve IKBY halkına başsağlığı dileyen Barzani, Talabani'nin vefatından dolayı IKBY'de 7 günlük yas ilan edildiğini kaydetti. 

Irak meclisi tarafından görevden uzaklaştırılan KYB'li Kerkük Valisi Necmeddin Kerim de Talabani'nin ölümünden dolayı kentteki tüm bayrakların yarıya indirilmesi talimatını verdi. 

KYB'nin güçlü olduğu Süleymaniye başta olmak üzere Kerkük, Erbil ve Duhok kentlerindeki parti merkezleri önünde bir araya gelen birçok kişi, Talabani'nin resimlerinin önünde mum yakarak yas tutmaya başladı. 

Talabani'nin, vasiyeti üzerine doğduğu Erbil'in Koysancak ilçesinde toprağa verilmesi bekleniyor ancak, KYB tarafından defin ve taziye programı hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.


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