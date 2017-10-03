TUBITAK Hedef Turkiye Destination Turkey Londra Fuarında

TUBITAK “Hedef Turkiye – Destination Turkey” Girisimi kapsaminda Naturejobs tarafindan 4 Ekim 2017 tarihinde Londra şehrinde

TUBITAK, “Hedef Turkiye – Destination Turkey” Girisimi kapsaminda, Naturejobs tarafindan 4 Ekim 2017 tarihinde İngiltere’nin Londra şehrinde; 4-5 Kasım 2017 tarihlerinde ABD’nin New York şehrinde arastirmacilara yonelik olarak duzenlenen kariyer fuarina katilim saglayacaktir.

Bu minvalde “TUBITAK – Hedef Turkiye” masasinda, Avrupa Birligi Ufuk2020 Avrupa Arastirma Konseyi (European Research Council - ERC) Programi altinda Turkiye’de gerçekleştirilebilecek buyuk butceli Oncul Arastirma Fonlari; Avrupa Birligi Ufuk2020 Marie Sklodowska Curie (MSCA) Alani kapsaminda deneyimli arastirmacilarin Turkiye’ye arastirma amacli temelli ya da kısa sureli gelişleri ile Turkiye’den kisa sureli arastirma amacli gidis firsatlari sunan Bireysel Burslar; TUBITAK Bilim Insani Destekleme Daire Baskanligi tarafindan sunulan Ulusal Burslar; Ingiltere ile Turkiye arasinda (Katip Celebi-Newton Fonlari kapsaminda) ve ABD ile Türkiye arasında ikili anlaşmalar vasıtasıyla gerçekleştirilebilecek Ortak Projeler hakkında bilgi verilecektir.

TÜBİTAK’ın Türkiye Araştırma Alanındaki araştırma ve fon imkanları hakkında bilgi sunmak üzere tanıtım masası açacağı bu fuara tum arastirma alanlarindan ve her deneyim seviyesinden arastirmacimiz davetli olup, katılım icin ücretsiz olarak aşağıdaki linkler aracılığı ile kayıt olunmasi gerekmektedir:

4 Ekim 2017, İngiltere-Londra NatureJobs Career Fair:

https://www.nature.com/naturejobs/career-expo/event/naturejobs-career-expo-london/register/

Etkinlik adresi:

Business Design Centre

52 Upper Street, Islington London N1 0QH

4-5 Kasım 2017, ABD- New York Nature Jobs Career Fair:

http://www.nature.com/naturejobs/career-expo/event/naturejobs-career-expo-what-can-you-be-with-a-phd-new-york/

Etkinlik adresi:

NYU Langone Medical Center

540 1st Avenue New York NY 10016

Detaylı bilgi ve sorularınız için bizlere [email protected] adresi aracılığı ile ulaşabilirsiniz.

“TUBITAK – Hedef Turkiye” masasinda görüşebilmek dileğiyle, saygılarımızı sunarız.

Hedef Turkiye Ekibi

destinati[email protected]