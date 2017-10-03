03/10/2017 17:29


Özgürgün KKTC’ye başkanlık sistemini önerdi

huseyin ozgurgun

KKTC Başbakan Hüseyin Özgürgün, KKTC’de başkanlık sisteminin artık iyice düşünülmesi gerektiğini söyledi

Avrupa\London - KKTC Başbakan Hüseyin Özgürgün, KKTC’de başkanlık sisteminin artık iyice düşünülmesi gerektiğini söyledi.BRT’ye konuşan Başbakan Özgürgün, hükümete yönelik eleştirilerden ciddi olanları her zaman dikkate aldıklarını ifade etti.Ülkede yıllara dayalı siyasi mekanizmaya eleştirilerin doğal olduğunu belirten Özgürgün, “ Bu yapıyı ben kurmadım. Hatta hükümet ederken, en çok zorluğu bizzat ben yaşıyorum” dedi.Başbakan Özgürgün, KKTC’de artık başkanlık sisteminin ciddi ciddi düşünülmesi gerektiğini kaydetti.Vatandaşlıkla ilgili eleştirilerin Rum Tarafının politikalarına hizmet ettiğini yineleyen Özgürgün, hükümet politikalarına ciddi eleştirileri her zaman dikkate aldıklarını belirtti.Hükümetin seçime kadar ciddiyetle çalışarak yasal ve diğer projelerini hayata geçireceğini aktaran Başbakan Özgürgün, seçim tarihini de 15 Nisan 2018 olarak düşündüklerini sözlerine ekledi.

 

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