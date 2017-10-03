03/10/2017 14:19


Paris'ten flaş haber stadyum yakınlarında bomba malzemesi bulundu

bomba malzemesi

Paris St. Germain'in maçlarını oynadığı Parc des Princes stadyumu yakınlarında çok sayıda bomba malzemesi bulundu

Daily Mail'in gazetesinin yaptığı habere göre bombanın benzinle kaplı 4 gaz tüpü ve onların bağlı olduğu bir cep telefonundan oluştuğu ifade edildi. Bomba yapımında kullanılan malzemelerin bulunup etkisiz hale getirilmesinden sonra 50 bine yakın kişinin tribünlerde olduğu maç oynandı.

Olayla ilgili 5 kişi gözaltında. Bunlardan biri aşırılık yanlısı bir İslamcı olduğu için gözetim altında olan bir şahıs.

France Inter radyo kanalına konuşan Fransa İçişleri Bakanı Gerard Collomb, olayla ilgili beş kişinin gözaltına alındığını belirten Collomb, bunlardan birinin "radikalleştiği düşüncesiyle" güvenlik güçlerince takip edildiğini kaydetti.

Söz konusu binanın, Paris Saint-Germain futbol kulübünün maçlarını yaptığı Parc des Princes Stadı'na çok yakın bir mesafede olduğu duyuruldu. 

Paris Savcılığının konuyla ilgili terör şüphesiyle soruşturma başlattığı ifade edildi.  Fransa'da, 13 Kasım 2015'te Paris'te düzenlenen terör saldırılarının ardından ilan edilen olağanüstü hal devam ediyor.


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Paris'ten flaş haber stadyum yakınlarında bomba malzemesi bulundu
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