03/10/2017 12:41


IKBY'de başkanlık ve parlamento seçim tarihi belli oldu

IKBY seçimler

Reuters haber ajansından alınan son bilgiye göre Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde başkanlık ve parlamento seçimleri 1 Kasım'da yapılacak

IKBY Yüksek Seçim ve Referandumun Komisyonu Başkanı Hendren Muhammed, belirlenen tarihte seçimlerin gerçekleştirilmesi için hazır olduklarını belirtti. Muhammed yaptığı açıklamada, “Parlamento ve başkanlık seçimleri için her türlü hazırlıkları tamamladık. Bugün itibariyle bir çalışma takvimi belirliyoruz” ifadelerini kullandı.


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