Fransa'daki yangın faciasıyla ilgili flaş gelişme

Fransa'daki yangında 3 Türk vatandaşı toplamda 5 kişi hayatını kaybetmişti. Yangında yaralanan 8 kişinin sağlık durumunun ise ağır olduğu öğrenildi

Fransız savcı Türklerin öldüğü yangın ile ilgili açıklama yaptı. Savcı olayın büyük ihtimalle kundaklama olduğunu belirtti. Çok sayıda özellikle Türk kökenli göçmenin yaşadığı Mulhouse'un Bourtzwiller bölgesinde çıkan yangının merdiven boşluğundan başladığı ifade edildi. Hızla büyüyen yangına yaklaşık 50 itfaiye erinin müdahale ettiği yangından 20 kişi kurtarılırken, yaralanan 8 kişinin durumunun ise ciddi olduğu bildirildi.

YANGINDA KUNDAKLAMA ŞÜPHESİ

Fransız savcıdan Türklerin öldüğü yangın ile ilgili açıklama geldi. Savcı olayın büyük ihtimalle kundaklama olduğunu belirtti.