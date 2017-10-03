FBI Las Vegas saldırısının DAEŞ'le bağlantılı olduğunu reddetti

FBI Las Vegas'ta 59 kişinin can verdiği saldırının terör örgütü DAEŞ ile bağlantısı olmadığını açıkladı

Las Vegas Şerifi Joe Lombardo, Las Vegas'ta düzenlenen saldırıda yaralanan 515 kişinin tedavisinin ise çevre hastanelerde tedavilerinin devam ettiğini kaydetti.

Lombardo'dan sonra söz alan bir FBI yetkilisi ise şu anda saldırı ile ilgili olarak vardıklarını sonucun hiçbir uluslararası terörist grup bağlantısı olmadığı şeklinde olduğunu belirterek, saldırgan Stephen Paddock'un DEAŞ'la bağlantılı olduğu iddiasını reddetti.FBI yetkilisi, soruşturmanın çok derin ve detaylı yapılacağını ifade etti.ABD'nin Las Vegas kentinde dün gece Stephen Paddock adlı Amerikan vatandaşı bir konser alanındaki katılımcıların üzerine yolun karşısındaki otelden silahlı saldırı düzenlenmiş, saldırıda en az 58 kişi hayatını kaybederken, 500'den fazla kişi de yaralanmıştı.ABD Başkanı Donald Trump, çarşamba günü kente gideceğini belirtmiş ve ülkedeki bayrakların yarıya indirilmesi talimatı verdiğini açıklamıştı.