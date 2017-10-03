03/10/2017 07:20


Las Vegas saldırısında ölü sayısı 59'a yükseldi

las vegas saldırı

ABD'nin Las Vegas kentinde konser alanına düzenlenen silahlı saldırı sonucunda 59 kişi hayatını kaybetti

Mandalay Bay Oteli'nin 32. katından konsere katılanlara otomatik silahla ateş açtı.Saldırıda ilk belirlemelere göre en az 59 kişi hayatını kaybederken, 527 kişi de yaralandı.Yaşamını yitirenler arasında polis memurlarının da bulunduğu öğrenildi. Saldırının ardından olay yerine çok sayıda ambulans ve polis sevk edildi. Yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu, ölü sayısının yükselmesinden endişe duyulduğu kaydedildi. Las Vegas polisi, saldırganı olay yerinde vurarak öldürdü. ABD polisi, Nevada plakalı iki otomobilin arandığını duyurdu. 


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