02/10/2017 14:52


Kanlı saldırının ardından ABD Başkanı Trump'tan ilk açıklama

donald trump

Las Vegas'taki Mandalay Bay Oteli'nin açık hava konserine katılanlara yönelik düzenlenen saldırıda 50 kişi hayatını kaybetmişti. Kanlı saldırının ardından Başkan Trump açıklama yaptı

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabı Twitter'dan yayımladığı mesajında, "Las Vegas'taki korkunç saldırıda yaşamını yitirenlere ve ailelerine en içten taziyelerimi iletiyorum. Tanrı sizi kutsasın." ifadelerini kullandı.

Las Vegas polisi, Mandalay Bay Oteli'nin 32. katından açık hava konserine katılanların üzerine ateş açılması sonucu en az 50 kişinin yaşamını kaybettiğini, 200'den fazla kişinin yaralandığını duyurmuştu.


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