İspanyol basını çok tartışılan referandumu yazıyor

Katalonya özerk yönetiminde yapılan bağımsızlık referandumu İspanya basınında büyük yankı uyandırdı

Ülkenin sol görüşlü ve yüksek satış rakamlarına sahip gazetelerinden El Pais, "Hükümet, yasa dışı referandumu güç kullanarak önlüyor" manşetini attığı haberinde, "Katalonya özerk yönetim hükümetinin devlete itaatsizliğinden dolayı çok ciddi bir kurumsal kriz başladı." yorumunda bulundu.

Haberlerde ayrıca, Katalonya Özerk Yönetim Başkanı Carles Puigdemont'un "referandumu kazandıklarını savunarak, Katalonya'nın tek taraflı bağımsızlığını ilan edeceği" yönündeki ifadeleri yer aldı.

El Pais'in baş makalesinde ise "Katalonya Başkanı Puigdemont ve başından itibaren bu krizi iyi yönetemeyen İspanya Başbakanı Rajoy'un düşmanlıklarından dolayı Katalonya vatandaşlarının yaşadığı utanç verici bir günün ardından iki taraf da zaferini ilan etti. Dün yaşananlar ülkemiz, Katalan veya İspanya'nın hakları ve çıkarları için bir yenilgi oldu. " ifadeleri kullanıldı.

Merkez sağ görüşlü El Mundo gazetesi de "Puigdemont, birkaç güne bağımsızlığı ilan edecek" başlığını attığı haberinde, "Yasa dışı referandumun başarısızlığı, ayrılıkçılar arasında derin bir isyankarlık yarattı. Mossoalar (Katalonya yerel polisi), devlete ihanet etti. Katalonya hükümeti ise 1 Ekim ile kendi yasalarını çiğnedi. Bundan sonra Katalonya'daki bağımsızlık referandumuna karşı bir dakika bile kaybetmeden hemen çözüm yolları için taraflar arasında diyalog süreci başlatılmalı." değerlendirmesine yer verdi.

Sağ görüşlü "La Razon" gazetesi, "Darbeye karşı kararlılık" başlığı altında verdiği haberde, Katalonya'da referandumu önlemek için oy kullanma merkezlerine yapılan müdahalelere destek vererek, İspanyol devletinin "demokrasiyi savunduğunu" ifade etti. Gazete, Katalonya Özerk Yönetimi'nin yasa dışı bağımsızlık referandumunu gerçekleştirmek için kendi parlamentosunda kabul ettiği yasaları bile çiğnediğini belirtti.

Diğer bir sağ görüşlü gazete ABC de haberinde, "Başarısız bir referandum, İspanya'yı yaralı bıraktı." manşetini kullandı. Gazete, yasa dışı olmasına rağmen gerçekleştirilen referandumu önlemek için Katalan yerel polisinin yargının talimatlarına uymadığını ve İspanyol devletine ihanet ettiğini savundu.

"Hükümet, 1 Ekim'de özgür iradeyi engelledi" manşetini atan Katalan gazetelerinden La Vanguardia ise "Dün yaşananları anlatacak en uygun kelime çöküştür. Katalonya'da olanların ve tüm dünyada yayınlanan görüntülerin izini silmek çok zor olacak." yorumunda bulundu.

Ülkede çok büyük bir devlet kriziyle karşı karşıya olunduğunu ve gerçekçi çözüm zamanının geldiğini belirten La Vanguardia şu anda yapılması gerekenin "Katalonya kriziyle ilgili İspanya hükümeti ve Katalonya yerel hükümeti arasında gerçek bir diyaloğu başlatmak" olacağını vurguladı. Haberde, İspanyol Meclisi ve Katalonya Yerel Parlamentosunun bu krize gerçek çözümler üretebilecek tek yer olduğunun da altı çizildi.