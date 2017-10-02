Son dakika ABD'deki saldırganın kimliği belli oldu

ABD'nin Las Vegas kentinde düzenlenen ve 50 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyı gerçekleştiren saldırganın kimliği belli oldu

Las Vegas'taki saldırıyı 64 yaşındaki Stephen Paddock'un gerçekleştirdiği belli oldu.Saldırganın yanında yer alan Marilou Danley adlı kadın da aranıyor.

Las Vegas Şerifi, olayı gerçekleştiren saldırganın herhangi bir terör örgütüne bağlı olmadığını düşündüğünü açıkladı.Las Vegas Polis Departmanı yaptığı açıklamada, şu anda başka bir saldırgan olduğunu düşünmediklerini söyledi. Ancak saldırganın adına kayıtlı iki aracın plakaları ve markaları medyaya duyuruldu ve bu araçların arandığı ifade edildi.