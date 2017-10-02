ABD'den son dakika haberi ölü sayısı 50'ye yükseldi

ABD'nin Las Vegas kentindeki müzik festivalinde düzenlenen saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 50'ye ulaştığı öğrenildi

Las Vegas Şerifi Joseph Lombardo, saldırıda en az 50 kişinin öldüğünü, 200'den fazla kişinin yaralandığını belirtti. Ölenler arasında polis memurlarının da olabileceğine dikkati çeken Lombardo, yaralanan 2 polisin de hastaneye kaldırıldığını ifade etti. Lombardo, yaralı polislerden birinin durumunun ağır olduğunu kaydetti. Lombardo, görgü tanıklarının yukarıdan ateş açıldığını belirtmesi üzerine saldırganın Mandalay Bay Oteli'nin 32. katında bulunduğunun belirlendiğini söyledi.