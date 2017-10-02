02/10/2017 13:51
Üniversite yakınlarında silahlı saldırı ölü ve yaralılar var
ABD'nin Kansas eyaletinde bulunan üniversitenin yakınlarında silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı sonucunda 3 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi
Emniyet Müdürü Anthony Brixius, saldırıda yaklaşık 20 el ateş açıldığını aktardı.Üniversite Sözcüsü Erinn Barcomb-Peterson da ölenler arasında üniversite öğrencilerinin bulunmadığını belirtti. Polis, tedavi altına alınanan yaralıların hayati tehlikesi olmadığını söyledi.Emniyet Müdürlüğüne yakın bir yerde düzenlenen söz konusu saldırıyla ilgili soruşturma devam ediyor.