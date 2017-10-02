02/10/2017 12:46


Las Vegas'taki saldırıda ölü ve yaralı sayısı artıyor

Las Vegas saldırı

ABD'nin Las Vegas kentinde yaşanan saldırı sonucunda en az 20 ölü olduğu ve 100 kişiden fazlasının da yaralandığı öğrenildi

Saldırı ünlü Mandalay Bay Hotel'in casinosunda gerçekleşti. Las Vegas polisi sosyal medya uyarısında bulundu. "Video çekip paylaşmayın, operasyon sürüyor" dedi. Çok sayıda kişinin hastanelere taşındığı ilk gelen bilgiler arasında.

Gelen ilk bilgilere göre, konser alanında en az bir saldırgan katılımcıların üzerine ateş açtı.

NTV ABD temsilcisi Hüseyin Günay saldırıda en az 100 mermi kullanıldığını söyledi.Las Vegas Polis Departmanı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada saldırıyı doğruladı. Las Vegas polisi 20'den fazla ölü, 100'de fazla yaralı olduğunu açıkladı.Açıklamada saldırganın yakalanması için operasyon başlatıldığı bilgisine de yer verildi.

Silahlı saldırganın yakalanması için bölgeye SWAT ekipleri gönderildi. "İnsan avı" sürüyor.ABD basınında yer alan son dakika gelişmesine göre, otelin 32'inci katında saldırganın yakalanması için operasyon düzenlendiğini, saldırganın etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

ABD polisi, bir saldırganın etkisiz hale getirildiğini açıkladı.ABD basını, Las Vegas'ta başka yerlerde de silah sesi duyulduğunu açıkladı.


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