02/10/2017 12:40


Fransa'da facia ölenlerin arasında Türk vatandaşlar var

fransa yangın

Fransa’nın Mulhouse şehrinde bir sosyal konutta yangın çıktı. Çıkan yangın sonucunda üçü Türk vatandaşı, beş kişi hayatını kaybetti, sekiz kişi yaralandı

Hayatını kaybedenlerden dördünün çocuk birinin yetişkin olduğunu bildirildi.Çok sayıda göçmenin yaşadığı Mulhouse kentinin Bourtzwiller bölgesinde yer alan bir sosyal konutta çıkan yangının merdiven boşluğundan başladığı duyuruldu.Yaklaşık 50 itfaiye erinin müdahale ettiği yangından 20 kişi kurtarılırken, yaralanan 8 kişinin durumunun ise ciddi olduğu bildirildi. Mulhouse'da 2014'te çıkan yangında da aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetmişti.


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