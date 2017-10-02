02/10/2017 10:43


Las Vegas'ta konser alanına saldırı ölü ve yaralılar var

abd silahlı saldırı

Las Vegas yakınlarında bulunan konser alanına düzenlenen silahlı saldırının ardından olay yeri giriş çıkışlara kapatıldı

Polis, insanların saldırının gerçekleştiği bölgeden kaçınması gerektiğini duyurdu. Polis saldırgana yönelik operasyonun devam ettiğini söylerken, bölgede bulunanlardan olaya ilişkin sosyal medya paylaşımı yapmamalarını talep etti.

Reuters haber ajansı, silahlı iki kişinin ilk etapta otelin 32’inci katında güvenlik görevlileri ve polise ateş açtığını duyurdu.

NEW YORK TİMES: SALDIRGAN BİRDEN FAZLA KİŞİ OLABİLİR

New York Times ise başka saldırıların da olduğunu yazdı.Olaya karışan birden fazla silahlı saldırganın olduğu ihtimali üzerinde duruluyor. Sosyal medyaya düşen ilk görüntülerde, yüzlerce kişinin panikle olay yerinden kaçtığı görülüyor.

SALDIRGAN ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

İngiltere basının iddiasına göre ise; Mandalay Bay Hotel’in 32. katından sniper ile konserdeki katılımcılara ateş açıldı. İngiltere basını 32’inci kattaki ve saldırgan olduğu iddia edilen kişinin de polis tarafından etkisiz hale getirildiğini aktardı.Operasyon ise devam ediyor. Olayın ardından bölgede uçuşlar durduruldu, havaalanı kapatıldı.


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