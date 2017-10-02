02/10/2017 10:10


ABD'de dehşet anları konser alanına ateş açtılar

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ABD'nin Las Vegas kentindeki konser alanında silahlı saldırı düzenlendi. Olay sonucunda 2 kişi hayatını kaybederken 24 kişi yaralandı

Görgü tanıklarına göre, en az bir saldırgan festivale katılanlara ateş açtı. Sosyal medyada paylaşılan videolarda, otomatik silah sesleri duyuluyor ve çok sayıda kişinin alandan koşarak çıkmaya çalıştığı görülüyor. 

Yetkililer, Las Vegas'ın bazı yerlerine girişleri kapattı.

'PAYLAŞIM YAPMAYIN UYARISI'

Polis, insanların saldırının gerçekleştiği bölgeden kaçınması gerektiğini duyurdu.  Polis saldırgana yönelik operasyonun devam ettiğini söylerken, bölgede bulunanlardan olaya ilişkin sosyal medya paylaşımı yapmamalarını talep etti. 

OTELİN 32. KATINDA ATEŞ İDDİASI

Reuters haber ajansı, silahlı iki kişinin ilk etapta otelin 32'inci katında güvenlik görevlileri ve polise ateş açtığını duyurdu. Los Angeles polisi saldırganlardan birinin öldürüldüğünü duyurdu. 

BİRKAÇ SALDIRGAN OLABİLİR

Olaya karışan birden fazla silahlı saldırganın olduğu ihtimali üzerinde duruluyor. Sosyal medyaya düşen ilk görüntülerde, yüzlerce kişinin panikle olay yerinden kaçtığı görülüyor. 


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