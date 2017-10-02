02/10/2017 07:45


Donald Trump yaptığı paylaşımla sosyal medyayı salladı

Donald Trump

ABD Başkanı Donald Trump Twitter hesabından yaptığı paylaşımla ABD Dışişleri Bakanına seslendi

Trump, sosyal medya hesabından yeniden Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ile ilgili bir mesaj paylaştı.  Mesajında ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'a seslenen Trump, "Başarılı bakanımız Rex Tillerson'a küçük Roket Adam ile anlaşmaya çalışarak zamanını boşa harcamaması gerektiğini söyledim. Enerjini sakla Rex, Yapılması gerekeni yapacağız!" ifadelerini kullandı.

ROKET ADAM BENZETMESİ

ABD Başkanı Trump, Kuzey Kore'yi hedef alan tweetlerine günün ilerleyen saatlerinde de devam etti. Trump Kim Jong Un ile ilgili attığı son mesajda "Roket Adam'a iyi davranmak 25 yıldır bir işimize yaramadı, neden şimdi yarasın? Clinton, Bush ve Obama başarısız oldu. Ben olmayacağım" ifadelerini kullandı.


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