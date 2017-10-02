02/10/2017 07:25


Barzani yönetiminden Tillerson'un açıklamasına yanıt

Rex Tillerson

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tilerson'ın IKBY'de yapılan bağımsızlık referandumuyla ilgili yaptığı açıklamaya Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanlığından yanıt geldi

Barzani’ye yakınlığıyla bilinen Rüdaw’ın haberine göre; Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanlığı Sözcüsü Umed Sabah imzasıyla yayımlanan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Kürdistan halkı, sürekli gönülden ABD'yi desteklemiştir, özellikle IŞİD’e karşı savaşta ve Saddam Hüseyin rejimine karşı. Sayın Rex Tillerson’ın Cuma günü yaptığı açıklamadan dolayı çok endişeliyiz. ABD, diğer ülkelerden önce Kürdistan halkının özgür, şeffaf ve barışçıl bir referandumla yüzde 92’den fazla oyla talep ettiği Kürdistan’ın bağımsızlık kararını takdir etmeliydi ve buna saygı duymalıydı.

Referandum, Kürdistan Bölgesi’nin yasaları çerçevesinde Başkan tarafından talep edilerek, Kürdistan Parlamentosu’nda onaylandı. Irak Anayasası’nın bazı maddelerince söz konusu sürecin gerçekleştirilmesine izin veriliyor. Referandum, Birleşmiş Milletler’in (BM) prnsiplerinin yanı sıra, iki ayrı uluslararası anlaşmada da geçtiği gibi Kürdistan halkının kendi kaderini tayın etme fırsatını doğurdu.

Referanduma sert tepki verilmemesi yönündeki açıklamalarından dolayı ABD'ye teşekkür ediyoruz. Ancak ne ABD ne de başka bir ülke, Bağdat’ın 2005’ten beri Kürdistan’a karşı yasadışı ve anayasaya aykırı uygulamalarını engellemedi.

ABD'nin, gelecek günlerde tavrını gözden geçirerek Kürdistan Bölgesi halkının meşru taleplerini sıcak bir şekilde karşılamasını ve Erbil ile Bağdat arasındaki barışçıl müzakerelere katılmasını ümit ediyoruz.”


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