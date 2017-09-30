İdlib ve Şam'a hava saldırıları çok sayıda ölü var

Suriye'nin İdlib kentine düzenlenen hava harekatı sonucunda 40 kişinin can verdiği öğrenildi

Suriye'nin Türkiye sınırındaki İdlib'de Armanaz beldesine yönelik hava saldırılarında 40 sivil hayatını kaybetti. İdlib'de gün boyu kuzey kesimleri ile sınır hattına yakın bölgelerde yoğunlaşan hava bombardımanları, akşam saatlerinde Armanaz beldesini hedef aldı. Otuz evin yıkıldığı yerleşim yerinde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

19 Eylül'den bu yana hayatın kaybeden sivillerin sayısı 140'ı geçti

Savaş uçakları İdlib'in güneyinde akşam saatlerine kadar 4 ilçe, 5 belde ve 15 köyü vurmuş, 20 sivil hayatını kaybetmişti. Son hava saldırılarıyla İdlib'de 19 Eylül'den bu yana hayatın kaybeden sivillerin sayısı 140'ı geçti.

Esad rejiminin Şam'daki saldılarında 14 sivil öldü

Suriye'de Beşşar Esad rejimine bağlı güçlerin başkent Şam'ın Doğu Guta bölgesini hedef alan saldırılarında 14 sivil hayatını kaybetti. Şam'ın Doğu Guta bölgesindeki Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) Merkezi yetkililerinden Muhammed Ethem, AA muhabirine yaptığı açıklamada, rejim güçlerinin Doğu Guta bölgesinde gündüz saatlerinde başlayan saldırılarının sürdüğünü söyledi.Ethem, bombardımanlarda Duma ilçesi, Beyt Seva, Misraba, Sakba ve Ayn Terma beldesi ile Cobar mahallesinin kara ve havadan hedef alındığını, 14 sivilin yaşamını yitirdiğini belirtti.Gündüz saatlerinde rejimin Doğu Guta'daki Beyt Seva beldesine açtığı topçu ateşinde de 6 sivil yaşamını yitirmişti.Rejim güçleri, 5 yıldan bu yana kuşatmada tuttuğu Doğu Guta'ya saldırılarını son 1 aydır artırdı.Esad güçlerinin insani yardımların geçişine izin vermediği Doğu Guta, Türkiye, Rusya ve İran'ın Astana toplantısında belirlediği "çatışmasızlık bölgeleri" içinde yer alıyor.