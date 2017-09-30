30/09/2017 09:02


İdlib ve Şam'a hava saldırıları çok sayıda ölü var

idlib hava harekatı

Suriye'nin İdlib kentine düzenlenen hava harekatı sonucunda 40 kişinin can verdiği öğrenildi

Suriye'nin Türkiye sınırındaki İdlib'de Armanaz beldesine yönelik hava saldırılarında 40 sivil hayatını kaybetti. İdlib'de gün boyu kuzey kesimleri ile sınır hattına yakın bölgelerde yoğunlaşan hava bombardımanları, akşam saatlerinde Armanaz beldesini hedef aldı. Otuz evin yıkıldığı yerleşim yerinde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

19 Eylül'den bu yana hayatın kaybeden sivillerin sayısı 140'ı geçti 

Savaş uçakları İdlib'in güneyinde akşam saatlerine kadar 4 ilçe, 5 belde ve 15 köyü vurmuş, 20 sivil hayatını kaybetmişti. Son hava saldırılarıyla İdlib'de 19 Eylül'den bu yana hayatın kaybeden sivillerin sayısı 140'ı geçti.

Esad rejiminin Şam'daki saldılarında 14 sivil öldü 

Suriye'de Beşşar Esad rejimine bağlı güçlerin başkent Şam'ın Doğu Guta bölgesini hedef alan saldırılarında 14 sivil hayatını kaybetti. Şam'ın Doğu Guta bölgesindeki Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) Merkezi yetkililerinden Muhammed Ethem, AA muhabirine yaptığı açıklamada, rejim güçlerinin Doğu Guta bölgesinde gündüz saatlerinde başlayan saldırılarının sürdüğünü söyledi.Ethem, bombardımanlarda Duma ilçesi, Beyt Seva, Misraba, Sakba ve Ayn Terma beldesi ile Cobar mahallesinin kara ve havadan hedef alındığını, 14 sivilin yaşamını yitirdiğini belirtti.Gündüz saatlerinde rejimin Doğu Guta'daki Beyt Seva beldesine açtığı topçu ateşinde de 6 sivil yaşamını yitirmişti.Rejim güçleri, 5 yıldan bu yana kuşatmada tuttuğu Doğu Guta'ya saldırılarını son 1 aydır artırdı.Esad güçlerinin insani yardımların geçişine izin vermediği Doğu Guta, Türkiye, Rusya ve İran'ın Astana toplantısında belirlediği "çatışmasızlık bölgeleri" içinde yer alıyor. 


hava durumu
Yurt geneli hava durumu 30 Eylül 2017
emre aydın konseri
Emre Aydın konserinde ortalık savaş alanına döndü
Barış Arduç ve Elçin Sangu
İkili hakkında ortaya atılan iddia Gupse Özay'ı sinirlendirecek
Ali Sunal
Ali Sunal aşk iddialarıyla ilgili ilk kez konuştu
yemen kolera salgını
Yemen'i etkisine alan salgın tarihteki en büyük salgın
İlgili Haberler
Tom Price

Beyaz Saray'da şok istifa Donald Trump kabul etti

Rex Tillerson

Tillerson 'Tek taraflı bağımsızlık referandum sonuçlarını kabul etmiyoruz'

Andrew Craig Brunson

ABD ile Türkiye arasında kriz yaratan Papaz Andrew Craig kim

arakanlı müslüman

Yardım kuruluşlarından Myanmar hükümetine çağrı

Son Dakika Haberleri
hava durumu

Yurt geneli hava durumu 30 Eylül 2017

emre aydın konseri

Emre Aydın konserinde ortalık savaş alanına döndü

Barış Arduç ve Elçin Sangu

İkili hakkında ortaya atılan iddia Gupse Özay'ı sinirlendirecek

Ali Sunal

Ali Sunal aşk iddialarıyla ilgili ilk kez konuştu

 Yazarlarımız
Necdet Sivaslı Barzani’ye ABD Koruması

Barzani’ye ABD Koruması…

Necdet Sivaslı ...

Devam