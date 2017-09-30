30/09/2017 08:51


Beyaz Saray'da şok istifa Donald Trump kabul etti

Tom Price

ABD Sağlık Bakanı Tom Price’ın Beyaz Saray'a sunduğu istifa kabul edildi

Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamaya göre, Sağlık Bakanı Tom Price’ın istifasını ABD Başkanı Donald Trump’ın kabul ettiği öğrenildi. Açıklamada, “Sağlık Bakanı Thomas Price bugün istifasını sundu ve Başkan da bu istifayı kabul etti. Başkan bugün gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere Don Wright’ı vekaleten bakanlığa atamayı düşünmektedir” ifadelerine yer verildi.


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