30/09/2017 08:37


Tillerson 'Tek taraflı bağımsızlık referandum sonuçlarını kabul etmiyoruz'

Rex Tillerson

25 Eylül'de Barzani'nin aldığı kararla yapıla bağımsızlık referandumuyla ilgili ABD Dışişleri Bakanı Tillerson açıklama yaptı

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Washington'ın Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nde yapılan "tek taraflı" bağımsızlık referandumunun sonuçlarını tanımadığını açıkladı.Tillerson "Oylama ve sonuçlar yasal değil ve birleşik, federal, demokratik ve rmüreffeh bir Irak'ı desteklemeye devam ediyoruz" dedi.

Tillerson öte yandan Bağdat yönetimini ve bölge ülkeleri sakin olmaya ve diyalog kurmaya çağırarak "Tehdit ve karşılıklı suçlamalar hiçbir tarafın yararına değil" dedi.


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