29/09/2017 08:58


ABD Libya'daki DAEŞ hedeflerini vurdu

libya hava saldırısı

ABD tarafından Libya'daki terör örgütü DAEŞ hedeflerine düzenlenen hava saldırılarında çok sayıda militanın öldürüldüğü ortaya çıktı

AFRlCOM'un yaptığı açıklamada, saldırının salı günü yerel saatle 14.50'de düzenlendiği belirtildi ancak öldürülen DEAŞ militanları ile ilgili net bir sayı verilmedi.Açıklamada ayrıca, hava saldırısının Libya'nın Sirte kentinin 160 kilometre güneydoğusunda gerçekleştirildiği bilgisi paylaşıldı.ABD geçen hafta da aynı bölgede bir DEAŞ kampına saldırı düzenlediğini ve 17 militanın öldürüldüğünü açıklamıştı.


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