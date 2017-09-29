29/09/2017 08:53


Erdoğan'ın takas önerisine ABD'den jet yanıt

abd ve türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Papaz Brunson'un Fethullah Gülen il takas önerisine ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Heather Nauert yanıt verdi

Nauert konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Böyle bir yola girebileceğimizi hayal bile edemiyorum" ifadelerine yer verdi. Nauert ayrıca FETÖ elebaşı Fethullah Gülen’in iadesi talebinin Türk hükümeti tarafından 'birkaç kez yapıldığını' kaydettikten sonra "Biz halen Türk hükümetinin bize sunduğu materyalleri değerlendirmeye ve bakmaya devam ediyoruz. Bu konuda bir yeni gelişme yok. Papaz Brunson’a gelince, Papaz Brunson’ı yurduna getirmek bizim için çok ciddi bir konu. Bu konuyu Başkan Trump da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çok uzak olmayan bir zamanda, BM Genel Kurulu sıralarında York ziyaretinde tekrar gündeme getirdi. Dışişleri Bakanlığı da Papaz Brunson ile yakından irtibatta. En son Eylül 18’de ziyaret edildi. Biz halen onun serbest bırakılması için uğraşıyoruz. O Türkiye’de haksız yere hapsedildi" dedi.


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