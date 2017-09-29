IŞİD Bağdadi'nin tehdit dolu ses kaydını yayınladı

Terör örgütü IŞİD militanları Ebu Bekir el-Bağdadi'ye ait olduğunu iddia ettikleri ses kaydı yayınladı

Kayıtta Bağdadi'ninkine benzer bir sesin, Kuzey Kore'nin Japonya ve ABD'ye yönelik tehditlerinden bahsettiği duyuluyor. Konuşan kişi, Irak güçlerinin Temmuz ayında geri aldığı Musul gibi IŞİD'in önemli kentlerinden bahsediyor.

ABD'nin başına 25 milyon dolarlık ödül koyduğu Bağdadi, Temmuz 2014'ten beri kamusal alanlarda görüntülenmiyor. Bu durum Bağdadi'nin yaşayıp yaşamadığının tartışılmasına yol açıyor.

Bağdadi'nin görüntülendiği son yer, Musul'daki el-Nuri Camii'ydi.

ABD öncülüğündeki IŞİD karşıtı koalisyonun sözcüsü Albay Ryan Dillon, kendisine Bağdadi'nin ses kaydıyla ilgili sorulan bir soruya "Bağdadi'nin öldüğüne dair doğrulanabilir bir kanıt elde edene kadar yaşıyor olduğunu varsayacağız" diye yanıt verdi.

ABD Savunma Bakanlığı'ndan bir sözcü de BBC'ye "Ses kaydının farkındayız ve onu incelemek için gerekli adımlar atıyoruz. Ona ait olduğundan şüphe duymamızı gerektirecek bir neden olmamakla birlikte ona ait olduğunu da henüz doğrulamış değiliz" açıklamasında bulundu.

IŞİD'le bağlantılı sitelerden birinde yayınlanan 46 dakikalık ses kaydı, Kasım 2016'dan beri yayınlanan ilk ses kaydı oldu.

Kayıtta konuşan kişi, Musul'un yanı sıra Suriye'deki Hama ve Rakka ile Libya'daki Sirte kentinde yaşanan savaşlara da değiniyor ve "akan kanlar boşa değil" diyor. Kayıttaki ses Rusya'nın arabuluculuğunda gerçekleşen Suriye'deki barış görüşmelerinden de bahsediyor. Ses kaydının büyük bir kısmı dini referanslardan oluşuyor.

Bağdadi'nin Suriye - Irak sınırında IŞİD tarafından kontrol edilen bölgede saklanıyor olabileceği düşünülüyor. Kendisinin nerede olduğunu bilen kişilerin sayısının bir elin parmaklarından fazla olmadığı tahmin ediliyor.