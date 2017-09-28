Playboy'un kurucusu hayatını kaybetti

Playboy'un kurucusu olan Hugh Hefner evinde hayatını kaybetti

Hugh Marston Hefner, 9 Nisan 1926 tarihinde Chicago'da doğdu. Amerikalı iş adamı Hugh Hefner, 1953 senesinde kurduğu Playboy dergisinin halen sahibidir. İki kere evlenen Hugh Hefner, bu evliliklerden dört çocuk babası olmuştur. Hugh Hefner'in annesi İsveç kökenli, babası Alman ve İngiliz soyundandır. Hugh Hefner, ailesini "muhafazakar, Ortabatı, ve Methodist" olarak nitelendirmiştir.

Hugh Hefner, 1944-1946 yılları arası Amerikan ordusunda askeri bir gazetede yazar olarak görev yaptı, ardından Sayre İlköğretim Okulu ve Steinmetz Lisesi'ne gitti. Mezun olduktan sonra, Northwestern Üniversitesi'nde bir dönem sosyoloji lisansüstü dersleri aldı ama kısa bir süre sonra sınıfını geçemedi.

Jayne Mansfield'ın çıplak çekim fotoğraflarının Playboy dergisinin bir sayısında yer almasından ve müstehcen edebiyat yaparak satmaktan tutuklanan Hugh Hefner, 4 Haziran 1963 tarihinde serbest bırakıldı.

Hugh Hefner'in oğlu Cooper Hefner, pek çok kişinin babasının yokluğunu derinden hissedeceğini açıkladı. Babasının "bir medya öncüsü" olarak etkili ve sıra dışı hayatı olduğunu söyleyen Cooper Hefner, babasını "ifade özgürlüğü, sivil haklar ve cinsel özgürlük savunucusu" olarak tanımladı.

Hugh Hefner, Playboy dergisini 1953 yılında evinin mutfağında hazırladı ilk olarak. Yıllar geçtikçe Play dergisinin dünyanın en çok satan erkek dergisi haline getiren Hugh Hefner'in şirketi bir süre sonra kumarhaneler ve gece kulüplerini de içerek bir imparatorluğa dönüştürdü. Genellikle ipek pijamalarla poz veren Hugh Hefner, hedonist yaşam tarzıyla nam salmıştı. Hugh Hefner, Playboy modelleriyle birlik olmuş ve evlenmiş, son yıllarını lüks malikânesinde verdiği dev partilerle geçirmişti. Hugh Hefner'in binden fazla kadınla birlikte olduğunu öne sürmüştü.