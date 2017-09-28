İki lider arasında önemli görüşme bugün gerçekleşecek

Rusya Devlet Başkanı Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Ankara'da bir araya gelecek

Erdoğan ve Putin Suriye ve Irak’ın toprak bütünlüğüne vurgu yapacak. Erdoğan, davetlisi olarak akşam saatlerinde Ankara’ya gelmesi planlanan Putin’i Beştepe’de karşılayacak. Başbaşa görüşmenin ardından iki lider akşam yemeğinde biraraya gelecek.

Görüşmede öncelikli olarak Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) referandum kararı, Irak’ın geleceği ve Suriye’de oluşturulan çatışmasızlık bölgeleri ele alınacak. İki liderin Irak ve Suriye’nin toprak bütünlüğüne vurgu yapacağı görüşmede, İran ve Merkezi Irak Yönetimi ile birlikte Kuzey Irak yönetimine karşı atılacak adımlar da ele alınacak. Erdoğan, görüşmede bağımsızlık referandumunun bölgenin istikrarı ve geleceği açısından ciddi sorunlar yaratabileceğine dikkat çekecek.

Erdoğan ile Putin, Türkiye’nin almayı planladığı S-400 hava savunma sistemleri, Türk Akımı Projesi ve Akkuyu Nükleer Santralı’nda gelinen son durum hakkında da görüş alışverişinde bulunacak. S-400’lerin ilk kısmının 2019’da teslim edilmesi sonrasında ise Türk-Rus ortaklığıyla üretilmesi planlanıyor.

S-400 FÜZE SAVUNMA SİSTEMİ KONUSU

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in bugünkü Ankara ziyareti öncesinde açıklama yapan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, görüşme başlıklarından birinin Kürt referandumu olmasının beklendiğini söyledi. Peskov, “Başkan Putin, hem Erdoğan hem Ruhani ile telefon görüşmesinde Irak’taki Kürt bölgesi referandumunu ele aldı. Rusya bu konuda görüşünü tekrarladı. Irak, Suriye ve genel olarak tüm Ortadoğu’da mevcut bir dizi kriz ve probleme çözüm bulunması için bölge ülkelerinin toprak bütünlüğü bizim için esastır görüşü tekrarlandı” dedi.

EKONOMİ BAŞLIĞI

Ankara’da ikili ekonomik, ticari ve askeri işbirliği konularının da masaya yatırılacağını belirten Peskov, “Özellikle Batı’da büyük yankı uyandıran S-400 hava savunma sistemleri anlaşması elbette Ankara’da ele alınacak. Burada hiçbir üçüncü tarafın Rusya ile Türkiye arasında uluslararası hukuka uygun hazırlanmış ve üçüncü ülkeyi tehdit etmeyen füze anlaşmasını eleştirme hakkı yoktur” ifadelerini kullandı.