ABD Savunma Bakanı ölümden döndü

ABD Savunma Bakanı James Mattis Afganistan'a uçağıyla indiği sırada Kabil Havalimanı yakınlarına füze düştü

Mattis ile NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Afganistan'ın başkenti Kabil'e sürpriz ziyaret gerçekleştirdi.Afganistan NATO birliklerinden yapılan açıklamaya göre Mattis ve Stoltenberg, Kabil'deki NATO kampını ziyaret etti. AFP haber ajansı, ABD Dışişleri Bakanı James Mattis'in Afganistan'a uçağıyla inmesinin ardından Kabil Havalimanı yakınlarında füze düştüğünü duyurdu.