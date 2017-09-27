Ukrayna'daki patlamayla ilgili son dakika gelişmesi

Ukrayna Kalynivka'daki askeri üste meydana gelen patlama sonucunda ilk belirlemelere göre 1 kişi yaralandı

Ukrayna'daki askeri bir üste meydana gelen patlamada 24 bin kişinin tahliye edildiği belirtilirken, bölgeye gelen Başbakan Volodymr Groysman, “Patlamanın arkasında dış faktörler var” dedi.

Edinilen son bilgiye göre patlamanın askeri birliğin mühimmat deposunda yaşandığı kaydedildi. Bölgede hava sahası kapatılırken yardım ve kurtarma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.