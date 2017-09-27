27/09/2017 09:55


Son dakika Ukrayna'da patlama oldu binlerce kişi tahliye ediliyor

ukrayna patlama

Ukrayna'dan son dakika bilgisi geldi. Vynnytsya bölgesinde bir askeri mühimmat deposunda meydana gelen patlamalar nedeniyle 24 bin kişi tahliye edildi

Alınan son bilgiye göre Vinnitsa'nın merkezine 20 kilometre uzaklıktaki Kalinovka'da bulunan "Yaguar" adlı askeri birliğin içindeki cephanelikte dün akşam saatlerinde yangın çıktı. Yangının etkisiyle mühimat depolarında patlamalar oldu. Yaklaşık 30 bin kişi bölgeden tahliye edildi.188 bin tonluk askeri mühimmatın bulunduğu cephanelikte, Smerç, Uragan, Grad füzelerinin de muhafaza edildiği bildirildi.

Ukrayna'nın Harkov iline bağlı Balakleya ilçesinde bulunan, ülkenin en büyük cephaneliğinde geçen mart ayında büyük bir yangın çıkmış, ilçede yaşayan binlerce kişi tahliye edilmişti. Geçtiğimiz günlerde de Mariupol ilindeki bir cephanelik, çıkan yangında ciddi hasar görmüştü.Yangının, diğer olaylarda olduğu gibi, ülkenin savunma altyapısına darbe vurmak için yapılan bir sabotaj sonucu çıkmış olabileceği bildirildi.

 

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