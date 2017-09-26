26/09/2017 14:00


'DAEŞ'i yendikten sonra Suriyeli Kürtlerle özerkliği konuşabiliriz'

Velid Muallim

Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim, Suriye'de özerklik ve IKBY'de yapılan bağımsızlık referandumuna ilişkin açıklama yaptı

Suriye yönetimi, terör örgütü DEAŞ'ın yenilgiye uğratılmasından sonra Kürtlerle özerkliği konuşabileceklerini açıkladı. Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim, gelecekte müzakere edip bir formül bulabileceklerini söyledi.

Russia Today’e konuşan Muallim konuyu, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nin bağımsızlık referandumuyla ilgili soruya yanıtında gündeme getirdi. Muallim bağımsızlık referandumu hakkında “Bu meseleyi kategorik olarak reddediyoruz ve Irak’ın birliğinden yanayız” dedi.

Muallim, “Suriyeli Kürtler Suriye Arap Cumhuriyeti’nin sınırları dahilinde bir tür özyönetim istiyor ve bu mesele müzakere edilebilir, tartışılabilir. Ve DEAŞ'ı ortadan kaldırdıktan sonra onlarla masaya oturup geleceğin nasıl şekilleneceği üzerinde anlaşabiliriz” diye konuştu.


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