Dünyanın en büyük elması 53 milyon dolara alıcı buldu

İngiliz mücevherat şirketi Graff Diamonds bin 109 karatlık elması 53 milyon dolara sattı

Elmas, geçen yıl İngiltere'nin başkenti Londra'da açık artırmaya çıkarılmış ancak açılış fiyatı olarak belirlenen 70 milyon doları veren çıkmamıştı.Elmas, 2015'in kasım ayında Kanadalı Lucara Diamond şirketinin Botswana'daki madeninde bulunmuştu. Elmasa, Botswana'nın yerel dillerinden Tswana'da "Işığımız" anlamına gelen Lesedi La Rona adı verilmişti.Yaklaşık 3 milyar yıl öncesinden kalan bin 109 karatlık elmas, şimdiye kadar bulunan en büyük ikinci elmas olarak kayıtlara geçmişti.