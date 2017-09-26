26/09/2017 10:13


BM 'IKBY'deki referandum istikrara bozucu'

Birleşmiş Milletler

BM, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) düzenlediği referandumun Kerkük'te istikrar bozucu olduğu uyarısını yaptı

BM Genel Sekreter Sözcülüğünden yapılan açıklamada, Genel Sekreter Antonio Guterres'in Irak hükümeti ile IKBY arasında öne çıkan sorunların anayasa, ortaklık ve karşılıklı saygı esasına dayalı bir şekilde çözülmesi fırsatının yakalanamamasından üzüntü duyduğu bildirildi.

Irak anayasasına aykırı bir şekilde, Iraklı yetkililer, komşu ülkeler ve uluslararası toplumun itirazlarına rağmen tek taraflı ilan edilen referandumun Peşmerge kontrolündeki tartışmalı bölgelerde de düzenlendiği vurgulanan açıklamada, "Tartışmalı bölgelerde referandum düzenlemek, özellikle de Kerkük'te, istikrar bozucu." ifadesine yer verildi.


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