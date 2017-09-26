26/09/2017 10:10


BMGK Arakan'da yaşananları açık oturumda görüşecek

bmgk

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddet olayları için 28 Eylül Perşembe günü açık oturum düzenleyecek

İngiltere'nin BM Daimi Temsilcisi Matthew Rycroft'ın Myanmar'daki şiddet olaylarını ve Arakanlı Müslümanların durumunu görüşmek üzere BMGK'dan tekrar toplanmasını talep ettiklerini açıklamasının ardından konsey üyesi 6 ülkenin daha talebiyle toplantı kararı alındı.BMGK, Arakan'daki şiddet olaylarını bu kez açık oturumda görüşecek. Toplantıda BM Genel Sekreteri Antonio Guterres de BMGK üyesi ülkeleri Arakan'daki durum hakkında bilgilendirecek.Konsey, daha önce de Arakan gündemiyle iki kez toplanmış ancak kapalı kapılar arkasında gerçekleşen oturumlar uluslararası sivil toplum kuruluşlarının tepkisine neden olmuştu.


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