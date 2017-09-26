Kuzey Irak'ta referandum sonuçları belli oldu mu

Kuzey Irak'ta dün sabah başlayan oy verme işlemleri sona erdi. Dün geceden itibaren ise sandıklar açılmaya başlandı

Referandum için Kürtçe, Türkçe, Süryanice ve Arapça olmak üzere dört dilde oy pusulası hazırlandı. IKBY dışında statüsü tartışmalı olan Kerkük’te, Tazehurmatu’da, Tuzhurmatu’nun yanı sıra Musul ilinin Peşmerge kontrolünde bulunan bazı bölgelerinde de referandum yapıldı. Referandum oylaması için Erbil halkı yöresel kıyafetleriyle ve IKBY bayrağıyla sandık başına gitti. Oy kullanma işleminden dolayı Erbil’de işyerleri kapatılırken sokaklarda yoğun güvenlik önlemi alındı.

Erbil halkının oy kullandığı okullardan biri de ‘Barzani Namr’ adlı okuldu. Oy kullanmak için sabahın erken saatinde okulun önünde uzun kuyruklar oluştu. Erbil halkı sandık numaralarını okulun duvarına asılan listelerden öğrendi. Ömer Cevhet Ahmed, “Bugün bizim için çok tarihi bir gün. Biz referandum yapmakta kararlı olduğumuzu bütün dünyaya gösterdik” diye konuştu.

Ömrü boyunca birçok seçimde oy kullandığını, ancak bugün (dün) çok heyecanlı olduğunu söyleyen 66 yaşındaki Cemil Mevlüt Ahmet de şunları söyledi:

“Bundan önce birçok kez oy kullandım. Ancak bu kez kullanacağım oy hepsinden çok farklı. Bu yüzden çok heyecanlıyım. Ömrüm boyunca bu oyu kullanmak için bekledim. Referandumdan dolayı kimsenin bize savaş açacağını düşünmüyorum. Sonuçta referandum bizim en doğal hakkımız. Türkiye bizim dostumuz. Zor zamanlarımızda Türkiye’yle iyi ilişkilerimiz oldu. Referandumdan dolayı Türkiye ile aramızda bir sorun çıkacağını düşünmüyorum.”

BAYRAM HAVASI

4 çocuk annesi Eşdi Mehdi, “Bugünü bayram havasında geçiriyoruz. En güzel elbiselerimizi giydik. Bayramda yaptığımız yemekleri yaptık” dedi.

5.2 MİLYON SEÇMEN

- 7 bini IKBY içinde, 5 bini de tartışmalı bölgelerde olmak üzere 12 bin noktada kurulan sandıklarda oy kullanıldı.

- IKBY Yüksek Seçim ve Referandum Komisyonu’nun verilerine göre, tartışmalı bölgeler dahil referanduma katılması beklenen seçmen sayısı yaklaşık 5 milyon 200 bindi.

- IKBY’nin merkezi Erbil’de 1 milyon 200 bin, Süleymaniye’de 1 milyon 280 bin, Kerkük’te 750 bin, Duhok’ta 800 bin, Musul Ovası’nda 750 bin, diğer bölgelerde 420 bin seçmenin olduğu sanılıyor.

- IKBY Seçim Kurulu, referanduma katılımın yüzde 78 olduğunu iddia etti. Barzani’ye yakınlığıyla bilinen Rudaw, seçime katılım olanının Erbil’de yüzde 86, Duhok’ta yüzde 90, Zaho’da yüzde 94, Kerkük’te ise yüzde 78.7 olduğunu yazdı.

* Rudaw, 01.30 itibariyle sayılan 282 bin 017 oydan yüzde 93.29 evet, yüzde 6.71 hayır oyunun çıktığını duyurdu.

- Kesin sonuçların 72 saat içerisinde açıklanması bekleniyor.

Kaynak: Hürriyet